الامارات | «كرنفال الأطفال» عروض حية وألعاب وورش ترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال الأطفال» عروض حية وألعاب وورش ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، ينظم مكتب «الشارقة صديقة للطفل» كرنفال الشارقة الثاني للأطفال واليافعين، يومي الأربعاء والخميس، 20-21 نوفمبر الجاري، في جزيرة مسرح المجاز بالشارقة، حيث يستقبل الأطفال، والأسر، والزيارات المدرسية من الساعة التاسعة صباحاً إلى 10 مساءً.

ويقدم الكرنفال، الذي يتخذ شعار «جزيرة حقوق الطفل»، العديد من العروض الترفيهية الحية من بهلوانيين وشخصيات محببة للأطفال واليافعين، والعروض الموسيقية، والألعاب وورش العمل في الرسم والفنون التشكيلية، كما سيطلق جداريات وأعمالاً فنية ومنصات تفاعلية، للتعريف بحقوق الطفل.

ويمتاز الكرنفال بكونه من الأطفال وإليهم، حيث يشاركون بأنفسهم في إدارة الفعاليات، وتنظيم الأنشطة والإشراف عليها، بما يعكس حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة، وبما يترجم رؤية الشارقة الصديقة للأطفال واليافعين. وقالت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، الدكتورة حصة خلفان الغزال: «بعد الإقبال الكبير الذي شهده الكرنفال في نسخته الأولى العام الماضي، نتطلع إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع الإماراتي الاحتفال مرة ثانية هذا العام مع أطفالهم وأسرهم، وتجديد عهدهم لدعم قضايا الأطفال وحقوقهم، ونؤكد على حق الأطفال في التعلم واللعب والحياة، والمشاركة في التأثير على مجتمعاتهم ومدنهم». ويشارك في فعاليات الكرنفال 15 جهة ومؤسسة حكومية معنية بالطفل، يقدم كل منها أنشطة وورشاً تفاعلية ترفيهية وتعليمية للزوار الصغار.