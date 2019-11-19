تعرفي على طريقة صنع بنطلون مزين بالشراشيب من الأسفل

القاهرة – لايف ستايل
2020، ولكن لما ننفق الكثير من الأموال في البنطلونات الجينز العصرية طالما يمكنك عملها بنفسك في المنزل؟ سوف أخبرك بطريقة تحويل الجينز العادي إلى بنطلون جينز ذو شراشيب أو ممزق من الأسفل فقط في سبع خطوات. دعونا نبدأ باختيار بنطلون جينز قديم أحببتيه كثيرا ولكنك توقفت عن ارتدائه منذ فترة.
الأدوات التي سوف تحتاجينها لعمل بنطلون مزين بالشراشيب من الأسفل: بنطلون جينز مقص حاد قاطع Seam ripperطباشير شريط قياس
خطوات عمل بنطلون مزين بالشراشيب من الأسفل:
١- بواسطة المقص، قومي بقطع الطرف السفلي من البنطلون الجينز.
٢- امسكي القاطع (seam ripper) وابدأي بتمزيق الجزء السفلي من كل طرف في البنطلون الجينز مسافه ٥ سم.
٣- قومي بعمل خط أفقي بالطباشير لتحددي ارتفاع الشراشيب.
٤- الآن امسكي المقص مرة أخرى لتكملي عمل الشراشيب من الأسفل إلى الأعلى، بحيث تكون عريضة من الأعلى ورفيعة من الأسفل
.٥- اغسلي البنطلون الجينز في الغسالة واتركيه حتى يجف، وهنا سوف يكون مزين بالشراشيب.
٦- خيطي أعلى الشراشيب بخط رفيع حتى تمنعي تنسيل الشراشيب وزيادة شقوقها لأعلى
.٧- آخر خطوة هامة جدا، قومي بكي الشراشيب ولا تنسي قص الزوائد.
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