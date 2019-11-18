18 ألف ريال.. سعر تذكرة حفل أحلام بموسم الرياض

من بين النجوم والنجمات الذين أحيوا حفلات ضمن فاعليات موسم الرياض، كانت المطربة الإماراتية أحلام هي الأعلى أجرًا.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحكومية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "Twitter" أن الإماراتية أحلام هي الأعلى ثمنًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف آل الشيخ، أن حفل أحلام الذي سيقام اليوم الاثنين، بيعت كل تذاكره، وتعتبر الأغلى ثمنًا لأي فنان عربي أحيا حفلاً في المملكة، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال.

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واستكمل: "ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟.. في معرض أنا عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه 35 مليون ريال وزواره تجاوزوا 20 ألف زائرة".

تابع: "موسم الرياض موووولع.. وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي.. وصلت التذكرة لـ 18 ألف وريعها لأعمال الخير".

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، ستحي اليوم، حفلاً تابع لفعاليات معرض "أنا عربية" المقام ضمن موسم الرياض، كما ستشمل الأمسية كل ما يخص عالم الأزياء.