أستاذ آثار: المصري القديم استطاع تحديد جنس الوليد منذ 4 آلاف عام

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة، عن بعض أسرار حياة المرأة في الحضارة المصرية القديمة.

وقال "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إن تعاليم النصوص المصرية القديمة أوصت بالزوجة والأم والابنة، وأكدت على الدور الحضاري لمصر، متابعًا: "في حضارات أخفت المرأة عن العيون".

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واستكمل "بدران"، أن المصري القديم كان يقدس ويحترم المرأة بل اتخذ بعض المعبودات منها، مثل منحوتات المعبودة أوزيريس.

وتابع أن الحضارة المصرية أولى الحضارات في التاريخ التي استخدمت علم الهندسة والبناء، حيث تمتلك أقدم مبنى في التاريخ وهو هرم الملك زوسر في سقارة، كما إن المصري القديم استطاع تحديد جنس الوليد منذ أكثر من 4 آلاف عامًا باستخدام أدوات بسيطة للغاية.