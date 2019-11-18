بين لبس التربون وخلعه.. ماذا قالت صابرين عن حجابها في الفضائيات؟

لعدة أعوام لم يخل "سكريبت" أي حوار إعلامي للفنانة صابرين من سؤال حول حجابها أو باروكتها وأسباب ارتداءه، ودائما ما كانت تدافع عن قرارها، قبل أن تقرر خلعه، أمس.

أعمال صابرين الفنية لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام والجدل الذي أثاره مظهرها الخارجي، وانعكس ذلك في أسئلة وجهها لها الإعلاميون في برامج "التوك شو" حول حجابها المثير للجدل، غير أن موجة الجدل تصاعدت بشكل كبير بعد قرارها خلع الحجاب.

"الوطن" ترصد كيف واجهت الفنانة صابرين الجدل حول حجابها، عبر شاشات الفضائيات.

صابرين تكشف سبب ارتداءها للحجاب

تحدثت الفنانة صابرين من قبل عن سبب ارتداءها للحجاب، خلال حوار مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت صابرين، إنها شاهدت رؤى أثناء وقبل تصويرها مسلسل "أم كلثوم"، ومن ثم اتخذت القرار لعدة أسباب، "بعد المسلسل قعدت في البيت وفكرت أنا بعمل إيه، وحالتي النفسية كانت مش حلوة".

وتابعت: "كنت بهرب إلى الله، ومش عاوزة حاجة غير الراحة والسكينة ورضا أبويا وأمي".

جدل بسبب استبدال الحجاب بالباروكة

ونفت صابرين ما تردد حول اعتمادها على فتوى من أجل الظهور في الأعمال الفنية بـ "باروكة" كبديل عن الحجاب كي تظهر محتشمة، موضحة أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، حيث أنها لا ترى نفسها محجبة من الأساس.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض عبر فضائية "القاهرة والناس": "أنا مش محجبة ولو كنت عاملة شعري كنت قلعت اللي على راسي وورتهولك كده على الهواء دلوقتي".

وأشارت إلى أنها تتعرض دائما للهجوم من قبل لجان إلكترونية مُخصصة لانتقادها، فور إعلان مشاركتها في أي عمل فني، قائلة: "الناس مش عاجبهم حاجة خالص".

صابرين لبسمة وهبة: أنا مش محجبة.. وفتوى "الباروكة" غير حقيقية

أسامة كمال الإعلامي الوحيد الذي رفض الحديث في حجاب صابرين

رفض الإعلامي أسامة كمال مطالب المشاهدين أن يسأل ضيفته الفنانة صابرين عن حجابها، وذلك خلال حلقة من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال كمال: "ناس كتير باعتين بيقولوا أكيد هيكلمها في الحجاب وآخر موضوع ممكن أتكلم فيه مع أي حد في الدنيا هو إني أكلمه في حجابه، عشان نبقى مستريحين".

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صابرين عن منتقديها بسبب الباروكة: "اللي هينزل معايا القبر يحاسبني"

وردت صابرين على منتقديها بسبب رأيها في الحجاب، قائلة إنها تتعامل مع الله وهو من سيحاسبها في النهاية، "اللي هينزل معايا القبر يقولي ألبس إيه وما ألبسش إيه".

وأضافت "صابرين"، خلال استضافتها في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامية سمر يسري، أنها دائما تأخذ أي قرار بعد قناعة تامة، مشددة أنها تركت الفن بسبب ظروف شخصية، وليس لحرمة الفن أو غير ذلك مثلما قيل من بعض الأشخاص.

صابرين تبكي بعد الهجوم عليها لخلعها الحجاب

ونفت الفنانة صابرين خلعها للحجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت صابرين: "أنا قلعت التربونة وفيه فرق إني قلعت الحجاب وإني قلعت التربونة"، مضيفة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي ومع كل البرامج، وقولت أنا يا جماعة محتشمة".

وأضافت: "وأنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب وأنا دايمًا بقول إني بعمل خطوة وأنا عاملة خطوة بسيطة يمكن تٌقبل ويمكن أكون بعمل حاجة كويسة، وقعدت فترة كبيرة كل لما أعمل عمل يسيبوا العمل ويتكلموا عن الباروكة، وقعدت أطلع في برنامج ويسيبوا كل تاريخي ويتكلموا عن الباروكة".

واستنكرت حديث البعض حول مظهرها: "رقبتها بانت ونص شعرها بان، وكلام أنا مش فاهمة له حاجة وتعبت نفسيا جدا في الفترة الأخيرة".

واردفت: "أنا شيلت التربون واللي حصل إني قعدت أجاهد مع نفسي وقعدت أقول أنا مقسومة نصين، وأنا ببص في المراية أقول مين دي واللي أنا بعمله صح ولا غلط قعدت كتير جدا جدا أسأل نفسي وأقول أهه خطوة".

وبكت الفنانة صابرين بسبب هجوم البعض عليها لخلعها الحجاب، قائلة: "على طول شتايم وسب والسوشيال ميديا تعبتني نفسيا، وأنا طول عمري بعمل أدوار محترمة ومربية أولادي تربية محترمة، وأنا عمر ما حد اتكلم عني نص كلمة وبقيت بلبس باروكة وإيه اللي عملته غلط في حياتي عشان أتشتم كل شوية، وإيه ذنب أولادي إنهم يتشتموا كل شوية ويتسبوا بيا من ناس مش عندهم دين ولا أخلاق".

واستطردت: "لازم أقول للناس الدين أخلاق ومعاملة وكلمة حق حلوة وابتسامة في وجه أخيك"، متابعة: "بيشتموني وأنا كرهت الناس دي، دي حاجة بيني وبين ربنا ولما أنزل القبر لوحدي محدش هيحاسبني غير اللي خلقني وربنا اللي هيحاسبني وليه محسسني إن ربنا هيمسكنا عشان حتت طرحة، ده ربنا رحمن رحيم".

وواصلت صابرين: "هو حد شافني وأنا بصلي ولا وأنا بصوم ولا بزكي ولا براعي الأيتام، ولا بطلع لله وأنا مبحبش أقول الحاجات دي خالص ولا بجبر خاطر مين".

وأعربت صابرين عن تأثرها بسبب الهجوم عليها: "أنا تعبت يا عمرو وأنا كنت مكسرة الدنيا، أنا التناقض كان جامد وعلى طول محدش سايبني وأنا بنزل أستلم جايزة بتبهدل"، مضيفة: "ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء".