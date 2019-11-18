الفاصوليا من البقوليات التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل سلطة فاصوليا بالبيكون على طريقة الشيف شربيني في برنامجه على "سي بي سي" سفرة. مقادير سلطة فاصوليا بالبيكون كمية من الذرة الصفراء فاصوليا خضراء حزمة خس صغيرة بيكون أو بسطرمة كمية من زيت الزيتون ملعقتان كبيرتان من المايونيز مكعبات من الجبن الشيدر Advertisements حلقات من الزيتون الاسود طماطم شيري بصل أخضر طريقة تحضير سلطة فاصوليا بالبيكون نضع طاسة على النار ونقوم بتشويح البسطرمة مع القليل من الزيت ثم نخلط جميع المكونات ثم نخلط المايونيز والفلفل مع القليل من الزيت ورشة ملح ونضيف الصوص إلى السلطة

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