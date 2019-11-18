قبل خلعها للحجاب.. أعمال ظهرت فيها صابرين بشعرها الطبيعي

أقدمت الفنانة المصرية صابرين على خلع الحجاب نهائيًا، وهذا قبل عدة ساعات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة بشعرها الطبيعي دون ارتداء حجاب أو "باروكة".

حيث أنها ظهرت مرة من قبل، بدون حجاب، وهذا أثناء تصويرها لفيلم "لف ودوران"، مع الفنان أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وإنعام سالوسة، وجميلة عوض.

وتسبب ظهورها بدون حجاب وقتها في عاصفة من الانتقادات الموجهة لها بعدما اتهمها جمهورها بالتلاعب بـ "الحجاب"، إذ ظهرت في الفيلم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بشعرها الطبيعي بدون غطاء رأس أو شعر مستعار كما اعتاد متابعيها، وطالبها الجمهور حينها بعدم استغلال المشاعر الدينية مجدداً وتحديد موقف حاسم من ارتداء الحجاب.

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صابرين تخلع الحجاب

ونشرت الفنانة صابرين، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، وظهرت في الصورة بدون حجاب.

وحظت الصورة على أكثر من 2000 تسجيل إعجاب، من قبل متابعيها، حيث تفاجئ العديد من متابعيها متسائلين: "انتي قلعتي الحجاب؟".

وأبدى العديد من نجمات الوسط الفني فرحتهم بالقرار، حيث هنأتها الفنانة سهير رمزي، قائلة: "ما شاء الله قمر حبيبتي"، وعلقت منى زكي: بـ"مبروك"، من جانبها كتبت الفنانة نشوى مصطفى: "قمراية صاحبتي حبيبتي يا صابرين، شكلك هو دورك في أبو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".