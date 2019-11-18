شادي الأمير يتبرأ من "أطفال السلم": أنا مطلقها والرضيع "مش ابني"

"الواد التاني ده مش ابني، أنا مطلقها قبل ما تحمل فيه، ولحد دلوقتي مالهوش شهادة ميلاد".. بهذه الكلمات تبرأ المطرب الشعبي شادي الأمير، من اتهامه بترك طفليه على "سلالم" عقار، وفقا لبلاغ مقدم ضده وطليقته، من سيدة وجدتهما في حالة بائسة بمفردهما.

وقال المطرب الشعبي لـ "هن": "إحنا منفصلين من سنتين وعلى خلافات كبيرة جدا، خلتني بسببها أسيب محافظة الغربية كلها، واسيب أكل عيشي واروح الإسكندرية".

وتابع: "كل شوية تتبلى عليا إني ضربتها وتجيبلي شهادات طبية، وتعملي محاضر فسبتلها الواد الكبير وسبت المحافظة كلها، ومتجوز وقاعد في اسكندرية دلوقتي".

واستطرد: "ببعتلها المصاريف، عن طريق البوسطة أو مع أي حد من أعضاء الفرقة، لكن من 15 يوم كلمتني في التليفون وطولت لسانها بألفاظ بذيئة عليا، وهددتني إنها هتعمل فيا بلاغات وتحبسني، وقالتلي تعالى خد عيالك، لما مردتش عليها اتفاجئت إنها رمت الأطفال بجد من فيسبوك".

"الولد التاني ده مش ابني أصلًا".. كلمات مفاجئة غير متوقعة لـ "الأمير" صرح بها لـ "هُن"، حيث زعم: "أصلا العيل التاني مش ابني أنا خلفت الأول بس وبعد الطلاق كلمتني تقولي أنا حامل، قلتلها ماليش دعوة إحنا متطلقين، ومش هسجله".

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وأضاف: "كانت ناوية تديه لأي حد مبيخلفش عشان يتبناه، ولما الحوار باظ معاها قعدت تقولي ده ابنك، تعالى سجله باسمك، وأنا مرضتش".

واستكمل المطرب الشعبي حديثه، قائلا: "لما شوفت الصور قلت لوالدتي تروح تجيبهم، بس معرفتش تستلمهم، لأن فيه بلاغات ولازم أنا أروح بنفسي، وأنا فعلا هروح أجيب ابني، لأني عرفت من اللي حواليها إنها كانت ناوية تتهمني بخطفهم بعد ما ترميهم".

قصة تخلي أم وأب عن أطفالهما في طنطا

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة، وبصحبتها الطفل الأول يدعى "شادي"، 4 سنوات، والثاني يدعى "يازن"، 5 أشهر، بوجود هذين الطفلين على سلم العقار.

وكانت خلافات عائلية، قد نشبت بين شادي الأمير، مطرب شعبي، وبين زوجته، وترك لها الطفلين لولا عناد الزوجة، فعاملته بالمثل وأخذت الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعتهما على قطعة من القماش، كي يواجهان مصيرا لا يعلمه سوى الله.

وتدخلت سيدة، "جارة مطرب الأفراح"، بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما، وتوجهت لقسم ثانِ طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.