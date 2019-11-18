صبغة الشعر الرمادي موضة رائجة جداً... اختاريها بدرجات مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 01:46 صباحاً - تعد صبغة الشعر الرمادي إحدى صبغات الشعر الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وبالإمكان اعتمادها بدرجات وأساليب مختلفة تضفي التجدد والتميز على إطلالة المرأة. فإذا كنت من محبات التغيير في ما يتعلق بألوان الشعر، سنعرفك في هذا المقال الى أجمل درجات صبغة الشعر الرمادي، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الرمادي مع الأخضر النيون

إذا كنت تميلين الى الجرأة وترغبين في اعتماد صبغة خارجة عن المألوف، بإمكانك هذا الموسم اعتماد صبغة الشعر الرمادي، مع إضافة اللون الأخضر النيون إليها، مما سيمنحك إطلالة في غاية التميز والعصرية. واحرصي على اعتماد اللون الأخضر النيون عند نهايات الشعر فقط.

الرمادي مع الأخضر النيون



الرمادي بدرجة البنفسجي

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة حيوية جداً ومنعشة في عز الشتاء، ننصحك باعتماد صبغة الشعر الرمادي مع درجات اللون البنفسجي، فهو مزيج رائع ومميز سيضفي على مظهرك جاذبية مطلقة، فلا تترددي في اعتمادها هذا الموسم.

الرمادي بدرجة البنفسجي



الشعر الرمادي بدرجة الأسود

في حال كنت ترغبين الحفاظ على لون شعرك الطبيعي الأسود، ننصحك باعتماد صبغة الشعر الرمادي بدرجة الأسود، بحيث تتركين جذور الشعر بلونها الطبيعي وتعتمدين الخصل الرمادية الفاتحة. لكن احرصي، عند اعتمادك هذه الصبغة، على استخدام شامبو خال من الكبريتات، وذلك للحفاظ على لون شعر مميز ولامع.

الشعر الرمادي بدرجة الأسود



الشعر الرمادي بدرجة الأشقر

سيشكل مزيج الرمادي والأشقر الخيار المثالي لك هذا الموسم، حيث سيمنحك إطلالتك متوهجة وعصرية، لا سيما أن هذين اللونين رائجان جداً في مجال صبغات الشعر، وهو سيلائمك جداً إذا كان لون شعرك الحالي فاتحاً.



الشعر الرمادي بدرجة الأشقر

الرمادي بدرجة الأزرق

تعد صبغة الشعر الرمادي بدرجة الأزرق من أفضل خيارات ألوان الشعر لهذا الموسم بالنسبة الى المرأة التي ترغب في الحصول على إطلالة جريئة ومختلفة. ومن المتوقع أن تلاقي رواجاً كبيراً في الأيام المقبلة، كونها تمنح المرأة مظهراً عصرياً وحيوياً.

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الرمادي بدرجة الأزرق



الرمادي الثلجي

اذهبي هذا الموسم، الى اللون الرمادي الفائق النقاء، عن طريق صبغ شعرك باللون المادي الفاتح جداً، أو الرمادي الثلجي، فهو سيمنحك الحيوية المطلقة خلال الأجواء الباردة. فإن كنت من محبات صبغات الشعر الفاتحة جداً، فلا تترددي في اعتماد صبغة الشعر الرمادي الثلجي.

الرمادي الثلجي

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