الامارات | مصافحة ثلاثية بشعار «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصافحة ثلاثية بشعار «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».. ومصافحة ثلاثية تبرز شعار الحدث المنتظر «إكسبو 2020»، على هامش معرض دبي الدولي للطيران 2019، الذي انطلقت فعالياته أمس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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