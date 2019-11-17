"أبرزهن حلا شيحة وسهير رمزي".. قبل صابرين فنانات تخلين عن الحجاب

فاجأت الفنانة صابرين متابعيها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بدون حجاب.

وحظت الصورة على أكثر من 2000 تسجيل إعجاب، من قبل متابعيها، حيث تفاجئ العديد من متابعيها متسائلين: "انتي قلعتي الحجاب؟".

وأبدى العديد من نجمات الوسط الفني فرحتهم بالقرار، حيث هنأتها الفنانة سهير رمزي، قائلة: "ما شاء الله قمر حبيبتي"، وعلقت منى زكي: بـ"مبروك"، من جانبها كتبت الفنانة نشوى مصطفى: "قمراية صاحبتي حبيبتي يا صابرين، شكلك هو دورك في أبو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".

ولكن صابرين ليست الفنانة الأولى التي تخلت عن الحجاب، ويرصد "هن" في التقرير التالي أبرز الفنانات اللواتي تخلين عن الحجاب.

حلا شيحة

أكدت الفنانة حلا شيحا، في أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

وقالت حلا، في بيان سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

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شهيرة

أكدت الفنانة شهيرة، أنها لم تندم طوال حياتها على ارتداء الحجاب، ولكن عورة المرأة في جسدها وليس في شعرها.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنها تعتبر نفسها "قواعد من النساء"، وستخلع الحجاب.

سهير رمزي

كما فاجأت الفنانة سهير رمزي، متابعيها بالظهور دون غطاء رأس نهائيا، خلال حضور حفل عقدته الإعلامية بوسي شلبي لجميع مواليد "برج الحوت"، بعد 25 عامًا من ارتدائه.

وظهرت رمزي، بشعر متوسط الطول، الذي يحمل اللون الأصفر، بصحبة دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي ورانيا محمود ياسين، إضافة إلى صديقتها شهيرة، في مارس الماضي.

وأثارت الفنانة سهير رمزي، الجدل مجددًا بعد ظهورها دون حجاب في احتفالية شم النسيم، وعيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، في أبريل الماضي، والتي نشرت الأخيرة صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".