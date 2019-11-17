زنا وتزوير.. العقوبة القانونية للمذيعة المتهمة بالجمع بين زوجين

في واقعة مثيرة للجدل، اتهم طبيب بشري وممثل، يتهم زوجته المذيعة بقنوات النيل المتخصصة بالجمع بين زوجين، مؤكدًا أنَّه اكتشف عدم صحة وثيقة زواجه منها، وأنَّه تزوج منها عن طريق مأذون أحضرته هي من مدينة "شبين الكوم" بمحافظة المنوفية.

وتقدم الزوج، ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد تضرره من زوجته لجمعها بين زوجين، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، مطالبة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

ومن المقرر أنَّ تستدعي الزوجة لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها.

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القانون: تواجه عقوبتي التزوير والزنا

وكان الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، قالت إن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة.

وأوضح "الفقي" في حديثه لـ"هن"، أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن عقوبة ممارسة الزنا تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، بينما تصل عقوبة التزوير إلى 3 أعوام.