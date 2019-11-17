صابرين لـ "هن": أنا قلعت التربونة.. ومكنتش محجبة

علقت الفنانة صابرين، على ظهورها الأخير بشعرها، متخلية عن الحجاب التي اعتادت ارتداءه لسنوات، قائلة: "أنا قلعت التربونة"، في إشارة منها لـ لفة "التربون" المنتشرة مؤخرًا بين الفتيات.

وتابعت خلال حديثها لـ "هُن" إنها لم تتخلى عن الحجاب، لكونها غير مُحجبة من الأساس، قائلة: "كنت بقول طول الوقت أنا مش محجبة أنا محتشمة".

وعن اعتقاد البعض، أن مُشاركة الفنانة في عمل استعراضي غنائي برمضان 2020، هو السبب لنزعها للحجاب، أوضحت الفنانة أنه ليس هناك علاقة بمشاركتها في المسلسل.

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صابرين تنشر صور بشعرها

وفاجئت الفنانة صابرين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهرت من خلالها بشعرها، متخلية عن الحجاب نهائيًا، التي اعتادت ارتداءه لسنوات، وعن الباروكة التي باتت تظهر بها مؤخرًا في العديد من الأعمال الدرامية.

وكانت الفنانة ارتدت الحجاب منذ سنوات عِدة، حيث كانت تظهر في العديد من المحافل، والمناسبات الفنية، والمهرجانات بالحجاب التقليدي، أو "التربون" قبل أن تظهر فيما بعد بالشعر المُستعار "الباروكة" ومن ثم نزع الحجاب.