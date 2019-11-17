حلا شيحة تكشف سبب بكائها في الشارع

روت الفنانة حلا شيحة، موقفا مرت به، جعلها تبكي حزنا، خلال وجودها في الشارع، اليوم، حيث شاركت صورة طفلين من أطفال الشوارع، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت حلا، معلقة على الصورة: "استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات ويبكي فعلا بكيت معاه وتخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة".

وأضافت: "حاسة إني عايزة أشارككم إحساسي يا ترى بتحسوا إيه لما تشوفوه، لكل من يرى الأطفال، أطفال الشوارع فعلا، لأنهم يعيشون في الشارع".

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وتابعت: "الشارع أصبح مأواهم؛ فهم يأكلون و يشربون و يعملون و ينامون لأنه لا ملجأ لهم حقيقي سوى هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان".

وناشدت حلا، المواطنين، التعامل مع أطفال الشوارع برفق، لأنهم ضحايا لا يعلمون شيئا من الحياة سوى أنهم مجبرون: "لا حياة كريمة ولا صحة ولا تعليم وإهانة كثير من الأحيان واعتداء جنسي ومخدرات".

وأردفت: "بدعي من قلبي رب العالمين إنه يحفظهم و يطمن قلوبهم بأمل إن بكرة أحلى، مش لازم تساعدوهم بس على الأقل الكلمة الطيبة والابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لأمل يتولد جواهم إن لسه في خير وإن بكرة أحلى".

واختتمت: "فعلا محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم أكتر وبمشاكلهم".