فيديو.. ابنة أصالة: نفسي أتجوز بس ما حدا اتقدملي

تمنت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، أن تتزوج في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه لم يتقدم لها أي شخص لخطبتها حتى الآن.

وواجهت شام، موقف محرج خلال حوارها ببرنامج "The Insider" على تليفزيون دبي، بعد أن سألها شقيقها الأصغر عن إمكانية زواجها مستقبلا، الأمر الذي جعلها تندهش لترد عليه قائلة: "إن شالله يارب اتجوز.. نفسي كتير اتجوز وأعمل عيلة حلوة وأجيب ولاد.. بس معرفش ما حدا اتقدملي هي دي المشلكة.. أما حدا يتقدملي هقولكم".

وانفصلت شام الذهبي العام الماضي عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، لتعلن خبر طلاقها، في مقطع فيديو نشرته عبر Instagram، قالت فيه إنّها أمضت حوالي 10 سنوات مع شخصٍ واحد، مشدّدةً على عبارة "كُنت مع نفس الشخص 10 سنين".