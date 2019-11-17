الماء الساخن وصبغة الحواجب.. أشياء أحذري استخدامها على وجهك

تحتاج البشرة لروتين يومي للاهتمام بها، ورعايتها بشكل يجعلك تحافظين على نعومتها وترطيبها لفترات طويلة، وهناك بعض التصرفات الاعتيادية التي تمارسها بعض الفتيات، خلال اهتمامهن ببشرتهن، كاستخدام بعض المواد دون دراية كافية، تضر ببشرتهن على المدى البعيد.

ويرصد "هُن" 6 أشياء احذري استخدامها على وجهك ، وفقًا للموقع الهندي boldsky:

الصابون

يمكن أن يؤدي استخدام الصابون على وجهك إلى تغيير درجة حموضة بشرتك والتسبب في تهيج الجلد والحساسية وجفافه، لذلك يجب عليك الامتناع عن استخدام الصابون على وجهك.

مثبت المكياج

تلجأ العديد من الفتيات، لاستخدام مثبت المكياج، للاحتفاظ به لمدة أطول على الوجه، إلى أن هذا المُثبت يحتوي على كحول، ما يؤدي لجفاف وتهيج الجلد، فضلًا عن ظهور حب الشباب.

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غسول الجسم

قد تضع بعض الفتيات، غسول الجسم على وجهها، بدلًا من استخدام الغسول المتخصص، إلا أن هذا خطأ شائه، وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية ثقيلة، يمكن أن تسد مسام جلدك مسببة مشاكل البشرة المختلفة.

الماء الساخن

يؤدي الماء الساخن، إلى جفاف الجلد، ونزع رطوبته، فضلا عن العديد من مشكلات البشرة مثل إنسداد المسام وظهور حب الشباب.

صبغة الحواجب

تلجأ العديد من الفتيات لاستخدام صبغة الحواجب، لتلوين حاجبيها، إلا أن تحتوي تلك الصبغات على مكونات ضارة يمكن أن تلحق الضرر وتهيج بشرتك وتسبب التهاب الجلد.

معجون الأسنان

على الرغم من أنه يبدو فكرة جيدة لمكافحة حب الشباب، أو علاج البثور، إلا أن معجون الأسنان يحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك على المدى الطويل، كما أنه يُسبب تهيج الجلد في كثير من الحالات.