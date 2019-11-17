"قومي المرأة": تلقينا شكاوى عديدة بشأن قانون "الأزهر"

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الحفاظ على حقوق المرأة المصرية كانت من أكثر النقاط التي لاقت إشادة كبيرة بملف حقوق الإنسان المصري أمام العالم أجمع، موضحة أن هناك شكاوى عديدة قدمتها السيدات على قانون الأحوال الشخصية الذي طرحته مؤسسة الأزهر الشريف، ويتم توفيق هذه الشكاوى مع أجهزة الدولة والحكومة وكل الأجهزة المعنية في هذا الأمر.

وأضافت مرسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يجب طمأنة المرأة المصرية من خلال قانون يحمي مستحقاتها، وهناك أكثر من قانون تم اقتراحه أمام مجلس النواب، حيث هناك قانون مقدم من المجلس القومي للمرأة وقانون مقدم من أحد النواب، وقانون آخر من الأزهر الشريف، لكن ما قدمه الأزهر الشريف هو محل النقاش حاليا بالبرلمان.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس سيظل يتحدث عن مكتسبات المرأة المصرية ولن يتم الرجوع عن مكتسب واحد فقط، وهناك اعتراض على بعض مواد قانون الأزهر الشريف، ووردت للمجلس شكاوى كثيرة للغاية، وتم أخذ هذه الشكاوى في عين الاعتبار وسيتم مناقشتها مع الأجهزة المعنية.