أبناء أصالة "مش شاطرين في الغنا".. شام تريد الزواج وآدم يدافع عن الأشجار

علقت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، على إمكانية غنائها، بأنها لا تمتلك صوتا عذبا لكنها مؤدية فقط.

وأضافت الذهبي، خلال لقاء لها مع "The Insider بالعربي"، أن طبقة صوتها تختلف تماما عن طبقة صوت والدتها، "مش شاطرة في الغناء"، إلا أن مذيعة البرنامج أصرت طالبة منها الغناء لكنها أجابتها ضاحكة: "دا ممكن يجيلي نوبة هلع بسبب الغناء بصوتي".

واستعانت الذهبي بأخويها من والدتها آدم وعلي العريان، ليخرجاها من هذا المأزق إلا أنهما وجها لها أسئلة محرجة.

وسألت المذيعة آدم: "صوت أختك حلو ولا لأ؟"، فأجابها بالإنجليزية: "لا".

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ووجهت سؤالها لـ"علي" عن أقرب أغاني والدته له، فأجابها بأنها أغنية "نكتة بايخة".

وطلب المذيعة منهم الثلاثة الغناء إلا أن آدم العريان نجل أصالة أوقفهم وتحدث بإنجليزية طليقة موجها رسالة إلى العالم: "أنقذوا العالم، وتوقفوا عن استخدام البلاستيك، إنكم تقتلون الجميع، إنكم تقتلون الأسماك"، وتدخل شقيقه علي مقاطعا: "أوقفوا قطع الأشجار".

وعن حديث الثنائي بالإنجليزية فقط رغم فهمهم للغة العربية أجابت شام: "أنا السبب في دا مش ماما ودا غلطتي، مش غلطة ماما، لأني دايما كنت بكلمهم إنجليزي".

وليفاجئ آدم أخته ووجه لها سؤالا محرجا: "هتتجوزي إمتى؟"، لترد ممازحة: "نفسي أتجوز وأكون عائلة، لكن مفيش حد اتقدملي".