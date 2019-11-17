طريقة عمل عجة الفول

دائما ما تبحث السيدات عن طريقة جديدة لتقديم طبق الفول، ويقدم "هُن" طبق عجة الفول على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير عجة فول 3 كوب فول مدمس 5 بيضة بصلة مفرومة 1 حزمة بقدونس مفروم ملح كمون ناعم Advertisements فلفل أسود فلفل حار نصف كوب زيت 1 كوب طماطم مفرومة طريقة تحضير عجة فول يخلط الفول مع البيض وباقي المكونات يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت يوضع في الفرن حتى تمام النضج

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