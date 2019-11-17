الامارات | 40 فعالية في مهرجان السمحة

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 فعالية في مهرجان السمحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق نادي تراث الإمارات، اليوم، في مدينة السمحة بأبوظبي، فعاليات مهرجان السمحة التراثي العاشر، الذي يستمر حتى 21 الجاري. وقال مدير مركز السمحة الشبابي، التابع لنادي تراث الإمارات، سلطان عبدالله الرميثي، إن المهرجان يمثل موسماً سنوياً، يخلق في المنطقة حراكاً تراثياً وثقافياً ورياضياً، يحقق غايات النادي الرامية إلى إحياء التراث وتعزيزه في نفوس النشء، وجعل المهرجان حدثاً مجتمعياً، يستقطب كل أفراد العائلة. وأشار إلى أن برنامج هذا العام يحتوي على نحو 40 فعالية متنوعة، منها ما يخص طلبة المدارس والشباب؛ مثل مسابقتي اليولة والصقارة، وبرنامج الزيارات المدرسية اليومية، وبرنامج الكشتة، والمحاضرات التوعوية، ومنها ما يدعم الأسر المنتجة كأسواق المنتجات اليدوية والتقليدية وركن المأكولات الشعبية، إضافة إلى 14 مسابقة تراثية ينظمها مركز السمحة النسائي، وهي موجهة للنساء والأولاد، وتشمل الأكلات الشعبية والأزياء التراثية والصناعات والأشغال اليدوية والحناء والألعاب التراثية.

فيما يحتوي برنامج المسرح والجمهور على عروض ومسابقات تراثية وثقافية يومية بجوائز قيمة، بالإضافة إلى جلسات السمر، وأمسيات الشعر في بيت الشعر، وتشمل البرامج الترفيهية للأطفال ألعاباً تناسب مختلف الأعمار، ومسابقات ترفيهية.