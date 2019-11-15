دراسة: اليوجا تخفف من الاكتئاب والقلق

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من مدرسة الطب في بوسطن الأمريكية، أن دروس اليوجا وتمارين التنفس تستطيع خلال فترة وجيزة من تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

وتوصل العلماء بأن ممارسة اليوجا تساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية، بعد أن شملت الدراسة 30 شخصًا تابع العلماء حالتهم الصحية طيلة 3 أشهر، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأوضحت صاحبة الدراسة دكتورة بيولوجيا الأعصاب، ماريسا سلفيري، أن نوعية نوم المرضى تحسنت بعد شهر فباتوا أكثر هدوءا، أما أعراض الإرهاق الجسدي فزالت تقريبًا، وباتت أقل وضوحا في بعض الأحيان.

وتابعت "سلفيري" إن عددا أكبر من الناس سيمارسون اليوجا، من أجل تحسين حالتهم الصحية ومزاجهم النفسي.