بنات في الخير.. مبادرة للتبرع بالدم لصالح بنك شفاء أورمان الأقصر

نظمت مجموعة "بنات في الخير"، اليوم الخميس، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، وذلك للتبرع بالدم لصالح بنك المستشفى، دعما لآلاف المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخله.

"بنات في الخير" هي مجموعة خيرية تضم فتيات من محافظات الصعيد قررن زيارة المستشفى بعد افتتاح أول مقر متكامل لبنك الدم، بهدف تقديم الدعم على طريقتهم الخاصة بالتبرع بالدم لصالح الآلاف من المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، والتأكيد على مواصلة حملات التبرع من أبناء الصعيد لتوفيره لمرضى السرطان من أحباؤهم وجيرانهم بصورة دائمة.

واستقبل الدكتور محمد يعقوب، مدير بنك الدم بالمستشفى، الفتيات اللاتي أطلقن المبادرة والحملة للتبرع، وقدم لهن شرحا وافيا عن تفاصيل تجهيزات بنك الدم بأحدث الأجهزة الخاصة ببنوك الدم العالمية، وذلك للمساهمة في توفير أول بنك للدم متكامل في صعيد مصر يوفر الدم ومشتقاته لصالح مرضى السرطان وتلبية احتياجاتهم أولاً بأول، وأكدت الفتيات على استمرار حملات التبرع ومواصلة جمع باقي أعضاء المجموعة خلال الزيارات المقبلة للتبرع بالدم لصالح المستشفى وخدمة المرضى.