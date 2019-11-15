كفتة الذرة من الأطعمة التي يفضلها البعض، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المختلف.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة"، عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك"، طريقة عمل كفتة الذرة.

مقادير كفتة الذرة

ذرة بيضاء.

زيت.

دقيق ذرة.

لحم مفروم.

كزبرة خضراء.

بصل مبشور.

بهارات.

بقدونس.

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ملح.

فلفل أسود.

عصير طماطم.

ثوم.

شبت.

طريقة تحضير كفتة الذرة

- تفصيص الذرة البيضاء ثم فرمها داخل الكبة.

- إضافة البصل واللحم المفروم والكزبرة والبقدونس والشبت.

- إضافة الملح والبهارات والفلفل الأسود، ثم فرم الخليط، ثم تشكيله على هيئة أصابع أو كرات.

- يتم قلي الخليط في طاسة بها الزيت على النار.

- وعند تحضير الصلصة يتم تشويح الثوم في طاسة منفصلة بها زيت على النار، مع إضافة عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود.

- تقليب الخليط على النار، لحين الحصول على قوام به متماسك، ثم إضافته على الكفتة.