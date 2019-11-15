تزوجها في الجامعة وبعد التخرج قال لها: "كان لعب عيال"

"تزوجته عرفيا من وراء أهلي أثناء الدراسة في الجامعة، وسافر للخارج وعاد وتزوج من أخرى ويرفض الاعتراف بزواجنا وأنا معلقة"، بهذه العبارات لجأت "منى. و" 24 عاما، لمحكمة الأسرة بكفر شكر، لرفع دعوى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإثبات زواجها من "إيهاب. ع" الذي تزوجها عرفيا في أثناء الدراسة، وسافر للخارج عدة سنوات والآن يرفض الاعتراف بها.

قالت منى: "تزوجت عرفيا في السر من زميلي في الجامعة بعدما أوهمني بحبه الشديد وتعلقه بي ولكن ظروفه لاتسمح بالخطوبة والزواج، وحتى يضمن ألا يتزوجني أحد آخر".

وتضيف منى: "بعد التخرج من الجامعة سافر للعمل بالخارج بحجة تكوين نفسه ليتقدم لي وغاب قرابة الـ3 سنوات وأنا أعاني.. يتقدم لي العرسان وأرفضهم.. أهلي يضغطون علي لأتزوج فكنت لا استطيع الرد وقول الحقيقة".

وتروي منى: "نفذ صبر أمي وصممت أن تفهم الحكاية وقالت لي لوبتحبي حد قولي، وبعد الضغط قلت لأمي إني تزوجت في السر وجن جنونها وأخبرت والدي الذي غضب بشدة وحاول يلم الدور، وقال الحل الوحيد أنه يحضر ونقيم فرح وخلاص ونلم الموضوع".

واستطردت منى قائلة: "لكن المصيبة مكنتش بعرف عنه حاجة.. سافر وكان كل وسيلة التواصل بينا رقم موبايل مقفول معظم الوقت، حتى عاد من السفر وفتح الموبايل وتحدثت معه وقلت له عايزه أقابلك فوصف لي عنوان ذهبت إليه أنا ووالدي فتح الباب وقال فيه إيه قلت له أهلي عرفوا الموضوع، فتشاجر مع والدي ولم يعترف بالأمر وقال كان لعب عيال وقت الجامعة وأنا وقتها لم أكن أفكر جيدا.. والآن عقلت وتزوجت في الخارج وعندي ولد وبنت، آسف، وتركني معلقة لا أعرف إن كنت متزوجة أو مطلقة"، فقررت اللجوء للمحكمة لإثبات الزواج وتطليقي منه رسميا.