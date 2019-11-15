نصائح لـ تنظيف الأذن بطريقة صحيحة

تنظيف الأذن جيدا، من الأمور الهامة التي تشغل بال الأسر، والتي يجب تنفيذها عن طريق اتباع طرق صحيحة، دون إلحاق أذى بالأذنين.

ويأتي انسداد الأذن غالبا نتيجة تراكم للشمع داخل الأذنين، التي يؤدي تراكمها إلى التأثير على جودة السمع.

وفيما يلي أبرز النصائح لتنظيف الأذن بطريقة صحيحة وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"

- الاعتماد على قطرات الأذن الملينة للشمع، والتي لا يمكن استعمالها دون الاستشارة الطبية، للتأكد من عدم وجود ثقوب في طلبة الأذن، والتي ستتأثر سلبا حال استخدام تلك القطرات.

- تجنب تنظيف الأذن بـالأعواد القطنية، لأنها يؤثر على طبلة الأذن، ويمكن أن تؤدي إلى ثقبها، مما يؤدي إلى ضعف السمع.

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- استعمال الزيوت الطبية، والتي يجب الاعتماد عليها بموجب توصية طبية، للتأكد من أنها لن تؤثر على السمع أو طبلة الأذن.

- يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة، حيث تستعمل لتنظيف الأذن، عن طريق تمريرها على العضو من الخارج، كما يجب أن يلمس الجزء الظاهر من قناة الأذن، مع الامتناع عن إدخالها بعمق.