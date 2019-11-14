كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - الشعر تاج المرأة، مقولة مشهورة جداً تؤكد أهمية مظهر الشعر وتأثيره الكبير في إطلالة النساء كافة. من هنا، تسعى كل امرأة الى الحفاظ على هذا التاج كثيفاً وطويلاً ولامعاً. إلا أن عوامل كثيرة تؤدي الى الإصابة بمشكلة الشعر الخفيف والمتساقط، مما يحول دون الحصول على شعر كثيف وجذاب.



انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أسرع طرق تكثيف الشعر، فلا تترددي في اتباعها.



1- الماسكات الطبيعية



تعد الماسكات الطبيعية إحدى أفضل الطرق التي تساعد في تكثيف الشعر وتسريع عملية نموه، وهي أثبتت قدرة عالية في هذا المجال، وذلك بشهادة الاختصاصيين، كونها تشتمل على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية للشعر وبصيلات الشعر، والتي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس. وبالتالي، فإن استخدام ماسكات الشعر بشكل دوري سيمنحك شعراً كثيفاً ومغذى وذا مظهر لامع.



ماسك الزيوت

ماسك الزيوت



هذا الماسك هو شديد الفاعلية في المساهمة في تكثيف الشعر، عن طريق تسريع عملية نمو الشعر، وتنشيط الدورة الدموية في البصيلات، وبالتالي تكثيف الشعر بسرعة كبيرة. اخلطي ملعقة كبيرة من كل من معجون الزنجبيل وزيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند، علماً أنه بإمكانك زيادة الكميات لتتناسب وطول شعرك. طبقي الخليط على شعرك بالكامل وفروة رأسك مع التدليك بأطراف أصابعك لمدة خمس دقائق. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها، اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك الحليب والمايونيز

ماسك الحليب والمايونيز



يحتوي هذا الماسك على الكثير من المكونات الفعالة التي تقوي الشعر وتعزز من نموه وتجعله كثيفاً جداً. امزجي أربع ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من المايونيز، وست ملاعق من الحليب. حركي المكونات جيداً، وحين تحصلين على خليط متماسك، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



2- استهلاك ما يكفي من البروتين

استهلاك ما يكفي من البروتين



يعد البروتين ضرورياً جداً لنمو الشعر وتعزيز كثافته وجمال مظهره. بالتالي، من الضروري جداً أن تواظبي على استهلاك المصادر الكاملة للبروتين، مثل اللحوم والأسماك والبيض. علماً أن هذه الأطعمة تحتوي أيضاً على الدهون الضرورية التي تساعد في الحصول على شعر كثيف وصحي.



3- الحصول على الفيتامينات اللازمة

الحصول على الفيتامينات اللازمة



تساعد بعض الفيتامينات في تكثيف الشعر وتعزيز نموه، لا سيما الفيتامين سي والبيوتين، إذ إن الجسم يحتاج الى الفيتامين سي لإنتاج الكولاجين، وهو مادة ضرورية لصحة الشعر عموماً وتسريع عملية نموه وتكثيفه خصوصاً. ونظراً الى أن الجسم لا يمكنه تصنيع الفيتامين سي، فيجب أن تحصلي عليه من الأطعمة الغنية به، مثل الحمضيات والبروكولي والسبانخ... أو عبر تناول المكملات الغذائية.

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