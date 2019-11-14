هكذا تتخلصين من حبوب الوجه الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - حبوب الوجه الدهنية، مشكلة شائعة جدا بين صاحبات البشرة الدهنية عموما. فالبثور الملتهبة، تشكل النتيجة الطبيعية للعديد من الاسباب، منها ما له علاقة بالهرمونات ومنها ما له علاقة بعاداتنا اليومية الخاطئة وعدم العناية بالبشرة كما يجب.

في هذا التقرير، سوف نعرض لك أسباب بروز حبوب الوجه الدهنية وطرق التخلص منها.



1. أسباب بروز حبوب الوجه الدهنية:

أسباب بروز حبوب الوجه الدهنية



كما سبق ان ذكرنا هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي الى بروز حبوب الوجه، وهذه الاسباب تطاول احيانا الرجال. وهي كالآتي:

• عدم انتظام عمل الغدد الدهنية والهرمونات.

• عوامل وراثية.

• ملامسة الشعر البشرة.

• وضع اليدين المتسختين على الارجح على بشرة الوجه، ما يسبب انتقال البثور من مكان الى آخر، إضافة الى تفاقم الالتهاب فيها.

• تراكم الأوساخ على مسامات البشرة.



2. التخلص من حبوب الوجه الدهنية:

خلطات التخلص من حبوب الوجه الدهنية



هناك العديد من الطرق للتخلص من حبوب الوجه الدهنية، منها ما يبدأ باستخدام الغسول المناسب للبشرة على ان يحمل تركيبة تعمل على تطهير البشرة (Purifying)، ومنها ما له علاقة بالماسكات التي عادة ما تكون من الطين. كما يمكن تحضير خلطات منزلية أثبتت فاعليتها في التخلص من حبوب الوجه الدهنية.



إليك خلطات منزلية تساعد في التخلص من حبوب الوجه الدهنية.

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• خلطة الزبادي والبطاطا:



في وعاء نظيف، امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين من الطين، وملعقتين من ماء البطاطا اذ انها تحتوي على النشاء. عندما يصبح الخليط متماسكا، طبّقيه على وجهك. اتركيه مدة ربع ساعة تقريبا قبل غسله بالماء البارد. المهم هو عدم المبالغة في تطبيق هذا الماسك والا صارت البشرة عرضة للجفاف. لذلك طبّقيه مرة في الاسبوع، أو يمكنك ايضا الاكتفاء بوضعه على الحبوب الملتهبة وليس على الوجه كاملا.



- خلطة اوراق الكرنب:



في طنجرة، ضعي الماء الساخن، انقعي فيه بضعة اوراق من الكرنب لكي تصبح لينة، من المفضل ان تنتظري ريثما تغلي المياه. بعدها استخدمي هذه الماء كمحلول لغسل الوجه، حتى تختفي الحبوب.



- خلطة النعناع والعسل:



اطحني القليل من اوراق النعناع، أضيفي اليها ملعقتين من العسل، وملعقة من صلصة الطماطم الطازجة. طبقي الخليط على وجهك. اتركيه ريثما يجف، بعدها اغسلي وجهك بالماء البارد.

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