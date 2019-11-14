احصلي على رائحة دافئة بطعم الفانيليا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - تعد نكهة الفانيليا واحدة من أكثر نغمات العطور شهرة وشيوعاً، نظراً الى رائحتها الدافئة والجذابة، التي تضفي على المرأة حساً أنثوياً لا يقاوم. فإن كنت من محبات رائحة الفانيليا، سنقدم لك في ما يلي مجموعة عطور بالفانيليا، لتختاري من بينها ما يعجبك.

Byredo Slow Dance Eau de Parfum

Byredo Slow Dance Eau de Parfum

مقدمة هذا العطر ترتكز في شكل أساسي على رائحة الفانيليا الحلوة والواضحة، ممزوجة مع الملاحظات الخشبية والطازجة، مثل الباتشولي وإبرة الراعي والبنفسج، لتشكل في ما بينها عطراً برائحة أكثر تطوراً وعصرية، تمنحك انتعاشاً وحيوية ونشاطاً.

Tom Ford Black Orchid

إنه عطر رائع من توم فورد، يتميز برائحته الشرقية الزهرية، التي تتركز على البرغموت الإيطالي والعسل والبرتقال كملاحظات عليا، والورد والياسمين كملاحظات متوسطة، مصحوبة بنغمات الفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية. هذا العطر الفاخر والغني مثالي للسهرات والمناسبات المسائية.

Tom Ford Private Blend Vanille Fatale

Tom Ford Black Orchid

عطور فخمة رائحتها تأسر القلوب

إنه عطر مركز وغني وذو رائحة قوية، لذلك فإن رشة واحدة منه في الصباح تكفي لتسحري المحيطين بك برائحتك الفاخرة والأنيقة. يرتكز هذا العطر بشكل أساسي، على الفانيليا والزعفران، وهذا يفسر سر جمال رائحته. علماً أن يشكل الخيار المثالي لأجواء الخريف والشتاء الباردة.

Miu Miu L'eau Rosee

قاعدة هذا العطر الأنيق غنية بخشب الصندل والفانيليا، مما يفسر قدرته على الثبات طويلاً لتبقى رائحتك جذابة ولافتة طوال النهار. كما أن قلب هذا العطر المكون من الورد والخوخ والفاوانيا سيجعلك تُغرمين بهذا العطر المثالي للأجواء الباردة. علماً أنه عطر ملائم جداً لأوقات النهار، كونه يدوم طويلاً ليمنحك رائحة آسرة طوال اليوم.

Advertisements

Mon Guerlain

يتركز هذا العطر في شكل أساسي على الفانيليا والماندرين والمسك الأبيض والياسمين والفاوانيا، إضافة الى الأخشاب. وهو صُمّم خصيصاً تكريماً للأنوثة، تلك الأنوثة القوية، الحرة، والحسية، إذ إن مصمم هذا العطر استوحاه من النجمة أنجلينا جولي، التي تجمع في شخصها بين القوة والحرية والجمال والأنوثة المطلقة.

Spiritueuse Double Vanille Eau de Parfum by Guerlain

هذا العطر من غيرلان هو بمثابة جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن، فهو يتميز برائحة خلابة تأسر القلوب، تتركز بشكل أساسي على الفانيليا ممزوجة بنغمات متناقضة، في مقدمها البرغموت والفلفل الوردي والبخور. أما قلبه فهو قصيدة للأنوثة التي يعبر عنها من خلال زهرة اليلانغ يلانغ والياسمين والورد البلغاري.

BURBERRY for Women Eau de Parfum

BURBERRY for Women Eau de Parfum

عطور دافئة لشتاء أنيق.. إليكِ أهم خمسة عناوين

يتميز هذا العطر برائحته المغرية والمثيرة التي تأتي بشكل أساسي من نغمات الفانيليا وخشب الصندل والفانيليا، ممزوجة مع التفاح الأخضر والكشمش الأسود والبرغموت. إنه عطر مصمم للمرأة التي تسعى الى ترك أثر عميق لدى الآخرين من خلال عطرها.

Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion

رائحة هذا العطر جذابة جداً وأنيقة ومثالية جداً للأجواء الباردة، وذلك يعود الى مكوناته العليا بما فيها القهوة السوداء والماندرين، ومكوناته الأساسية مثل المسك الأبيض والفانيليا. تدوم رائحة هذا العطر طويلاً، وبمجرد أن تبدئي باستخدامه، قد لا تستطيعين استبداله بعطر آخر.

Essences Insensees Eau de Parfum by Diptyque

شكلت زهرة التياري، موطنها الأصلي تاهيتي، مصدر إلهام لمصمم هذا العطر الأنيق والفاخر، الذي يعد خياراً مثالياً لفصل الخريف. مقدمة هذا العطر تشتمل على الفلفل الوردي الذي يوقظ الحواس، مع قاعدة لذيذة من الفانيليا والتوابل، أما قلبه فيشتمل على زهرة التياري التاهيتية.