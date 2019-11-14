هايلي بيبرعلى طريقة الليدي ديانا بالملابس الرياضية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - مَن الذي يمكن أن ينسى الصور الشهيرة للأميرة ديانا التي تجول فيها جميع أنحاء مدينة لندن بإطلالة بسيطة، عبارة عن سترة صوفيّة فضفاضة مطبوع عليها "Fly Atlantic" وسراويل قصيرة خوخية، وشورت ركوب الدرّاجة؟

إطلالات الليدي ديانا لا تزال حاضرة في نفوس المواطنين في بريطانيا والعالم، وكثيراً ما نرى نجمات عربيات ومشاهير هوليوود يقلّدن أسلوبها في اللباس، وعلى رأسهن مؤخراً ظهرت عارضة الأزياء وزوجة المغني جاستين بيبر، هايلي بيبر، التي تعتبر الأميرة ديانا أيقونة الموضة بل نمطها، ولبّها ومحورها.

صورة الغلاف لمجلة فوغ الفرنسية في سبتمبر الماضي

الأمير هاري خائف أن تلقى زوجته ميغان ماركل نفس مصير والدته الليدي ديانا

هايلي بيبر والأميرة ديانا وتشابه الأذواق

هايلي بيبر والأميرة ديانا ليسا إسمين مرتبطين بشكل مباشر، فقد توفيت الليدي قبل أن تخلق بيبر، لكن بغض النظرعن ذلك، فقد لمست ديانا حياة الكثير ويحدث أن هايلي هي واحدة منهم.

شوهدت هايلي وهي ذاهبة إلى النادي الرياضي في لوس أنجيلوس الأمس بملابس تشبه تلك التي كانت تعتمدها الليدي ديانا: كنزة واسعة ولغينغ ضيّق مع كتابات على الكنزة تعني "غير متوفرة لأسباب خاصة".

ستايل هايلي الشبيه بالليدي ديانا



هذه ليست المرة الأولى التي تتذكّر فيها بيبر الأميرة ديانا، إذ ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وبمناسبة ذكرى وفاة الأميرة دي على غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية مرتدية ستايل الكوبوي على طريقة الراحلة. بهذه الطريقة عبرّت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا عن تقديرها لـ"إلهامها الأنيق" بالطريقة الوحيدة التي تعرفها وذلك عبر جلسة تصوير.

أزياء من خزانة الراحلة الليدي ديانا عادت لموضة 2019

من خلال إعادة إحياء بعض إطلالات ديانا المميزة خارج أوقات العمل، ظهرت هايلي بشكل رائع تقديراً لواحد من أفضل رموز الموضة في العالم، وعُرضت الحملة في عدد سبتمبر لعام 2019 من مجلة فوغ باريس، وأخذت عشاق الموضة الملكية في رحلة حنين رائعة إلى خزانة ديانا.

وقلّدت هايلي ديانا في عدة إطلالات بعيدة عن الإطار الملكي: ستايل راكبة الدراجات بجوارب عالية والشورت القصير. وكان أجمل ما قلّدته عارضة الأزياء هو إعادة تصميم الزيّ الذي إرتدته ديانا عام 1988 إلى نادي بولو غاردز في وندسورعندما هتفت لزوجها الأمير تشارلز، وهو عبارة عن قبعة بيسبول، وجاكيت رجالي كبير الحجم، وحذاء كوبوي.

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الليدي ديانا



خلال تصفحك لحساب هايلي على إنستقرام، ترى العديد من صورها الشبيهة بلباس الليدي، وتعود بك الذاكرة إلى فترة التسعينات.

المعجبون بهايلي لطالما علّقوا أيضًا على تكريمها لديانا، حيث أكدّوا على تشابهما المذهل. وقالت إحداهن تعليقاً على إحدى الصور: "واحدة من أفضل الصور التي شاهدتها، ستايل هايلي بيبر مستوحى من الأميرة ديانا، لدرجة أنّي بالفعل أرغب في إخراج ستراتي الشبيهة وارتدائها مثلما فعلت. لقد بدت أنيقة وعصرية ". وقال آخر: "لقد جسّدت هايلي الأميرة ديانا مثلما أحبها حقًا".

خبراء الموضة أكدوا أنّ هايلي قد لا تكون تقلّد الليدي، بل فعلاً تشبهها في طريقة لباسها، نظراً لطبيعة الفتاة البسيطة والبعيدة عن التكلّف، وتتميّز بطريقة مزجها للملابس الرياضية مع الملابس اليومية، بطريقة مثيرة وأنيقة.

هايلي صرّحت أكثر من مرة أنّها مدينة لليدي ديانا بأناقتها، وقالت "كل الفضل والإلهام للأميرة ديانا الجميلة، والتي بحثت عنها كإلهام للموضة... وأضافت "شكرًا جزيلاً لتركك وراءك مثل هذا الأسلوب المميز والإرث القديم".

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