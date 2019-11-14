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أمريكية تشعل النيران في منزل حبيبها لخيانته

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تعدت أشكال الانتقام من الحبيب الخائن ولعل أخرها هو قيام امرأة من مدينة بينساكولا الأمريكية بفلوريدا بإشعال منزل حبيبها بعدما وجدته يخونها مع امرأة أخرى.

السيدة تيتو مور التي يبلغ عمرها 47 عاما، ألقت الشرطة القبض عليها الأسبوع الماضي، بتهمة إحراق متعمد من الدرجة الأولى، وتم سجنها في مقاطعة إسكامبيا مع فرصة إطلاق سراحها بكفالة قدرها 25 ألف دولار.

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وحسب بيان الشرطة، لاحظ شهود العيان منزلًا يحترق فاتصلوا برجال الإطفاء، واكتشف المحققون أن الحريق انتشر من الأريكة، الموجودة بالقرب من النافذة المطلة على الفناء.

وعثر رجال الإطفاء على مور بالقرب من منزل محترق في التاسعة صباحًا، وقالت مور للشرطة، إنها عاشت فيه، ولكنها انتقلت إلى مكان آخر بعدما علمت بخيانة شريكها، بحسب موقع "ميترو".

ووفقا للسكان المحليين، طلبت مور البنزين من أربعة من الجيران، ثم قفزت المرأة فوق السياج، وحاولت فتح النافذة، وسرعان ما غادرت الموقع وألقت زجاجة فارغة في سلة المهملات.

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