استغرق 1200 ساعة تصميم.. شاهدي فستان تشارلز ثيرون الذهبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تبهرنا تشارلز ثيرون بأناقتها اللافتة وجمالها الأخاذ، وهي عارضة أزياء وممثلة أمريكية مولودة في جنوب أفريقيا، من أبٍ فرنسي وأم ألمانية، وهي بذلك تحمل خليطًا فريدًا من جنسيات مختلفة؛ ما جعلها تجول العالم بفنها المميز، وتنال جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة، واشتهرت في أفلام عديدة مثل "Bombshell" و"ذا كولدست سيتي" وغيرهما من الأفلام المهمة.

ورصدت مجلة "إنستايل" الأمريكية، إطلالة ثيرون بفستان قصير أنيق باللون الأبيض ومرصع باللون الذهبي، الذي صمم أثناء استضافتها في مشروع جمع التبرعات لأفريقيا للتوعية الليلة الماضية.

صمم الفستان من دار الأزياء الفرنسية "ديور"، واستغرق 1200 ساعة لتصميمه، وعكف على تصميمه شخصان من الدار الشهيرة، وبدت النجمة مذهلة متألقة على السجادة الحمراء، ويأتي تصميم الفستان من القماش الحريري اللامع، المزود بالشراشيب أسفل الذيل وعلى أحد جانبي الخصر، بقصة الصدر المربعة بدون حمالات.

طُرّز الفستان بالخيوط الذهبية اللامعة، على القماش الحريري الناعم باللون الأبيض المائل إلى اللون البيج الفاتح، وصُمم الجزء العلوي منه بداية من الصدر حتى الخصر بشكل منفصل.

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ثم أضيفت إليه التنورة بعد تطريزها، وأخيرًا اقترن بالشراشيب أسفل الذيل تارة، وعلى أحد جانبي الخصر تارة أخرى، أي صمم الفستان على 3 مراحل منفصلة، ثم خرج بهذا الشكل الرائع، ليحكي على جمال ثيرون وإبداع ديور.

يُذكر أنَّ تشارليز ثيرون ولدت في بينوني في جنوب أفريقيا، بدأت مسيرتها الفنية عند مشاركتها في بعض الأدوار الصغيرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مثل مشاركتها في فيلم The Devil’s Advocate إلى جانب آل باتشينو، وقد حازت على جائزة الأوسكار عن تأديتها لشخصية قاتلة متسلسلة في فيلم Monster.

ونالت تشارليز ثيرون الجنسية الأمريكية سنة 2008، ولكنها احتفظت أيضًا بجنسيتها الجنوب أفريقية، وارتبطت بعلاقة طويلة الأمد مع الممثل ستيوارت تاونسند، ولكنهما انفصلا عن بعضها بعد علاقة دامت عقدًا من الزمن.

وبعدها نُشرت عدة تقارير تفيد بوجود علاقة بين ثيرون والممثل شون بين، وقد تبنت ثيرون ابنًا اسمه جاكسون عام 2012، ثم عادت لتبني فتاة صغيرة تدعى أوغست سنة 2015.