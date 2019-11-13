تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم جدا تخلط فيه الاوراق كما تريد مع وجود الشمس وعطارد في برجك فتكون الظروف سهلة وميسرة البداية مع يوم السبت القمر في الحمل يسبب لك بالمزيد من الاعمال يجعلك تباشر بخطوة جريئة لانهاء المسائل العالقة وقد تفرح للانطلاق في ورشة جديدة او تناقش موضوعاً مالياً ملحاً فتحصل على نتيجة ايجابية ورابحة فأنت تتمتع بأفكار مقنعة وذكية كي تحافظ على استقرار علاقاتك وارتباطاتك العائلية والاجتماعية لكن سوف تدخل في الحلقة الاضعف وتعيش يومين معاكسين مع انتقال القمر الى الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك يومي الاحد والاثنين الذي يحمل معه اوقات صعبة عاصفة فلكية انها الفترة الاكثر توترا ما يعني ان اية كلمة في غير مكانها قد تتحول الى نزاع او ازعاج حاول ان لا تختلق خلافات كي لا تخسر ثقة احد الاشخاص خفف الافكار السلبية لأن خطواتك ستقابلها بعض الظروف الطارئة كما سيكون بإنتظارك مفاجآت ومسؤوليات حاول ان تتنازل قليلا وان تؤجل كل الملفات الساخنة الى فترة افضل اي لحظة وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء تختفي الغيوم والعاصفة الفلكية ايام جيدة ما يجعلك تعبر عن رايك بطلاقة وتكون صريحا وواضحا وتلفت الانظار بموضوعيتك تناقش بعض العقود المالية وتكون امام مكاسب وارباح تصل الى المرحلة الاقوى مع وصول القمر الى السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برجك فتطل الشمس وتشرق الحظوظ وتفتح امامك الابواب وتستعيد الثقة بالنفس لتنهي كل الامور الصعبة اسبوع جيد ومثمر لا بل ممتاز كي تتحرك بايجابية.

عاطفياً: تعيش مرحلة جميلة ودافئة مع وجود كوكب الحب في القوس فتتحمس على تبادل الاحاديث الرقيقة سوف تتشجع على التفاهم وطي صفحة الخلافات بحيث تحمل اليك تاثيرات كوكب الحب اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك او قد تقع في الغرام أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار.

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