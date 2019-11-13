تنتظرك أمور جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد واجواء حلوة تساعدك وتعطيك مجال كي تحقق انجازات كبيرة وكي تنهي من امامك الاعمال الصعبة والمستحقات المالية البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الحمل المواجه لبرجك والمعاكس الذي يضوي على نقاط ضعف في علاقة ما او شراكة مهنية لكن بالرغم من هذه الضبابية سوف تخف الضغوط لحظة وصول القمر الى الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب فتبدو واثقا من نفسك كي تتحدي كل الصعوبات والانطلاق الى الاختلاط مع المحيط والى تصحيح بعض الامور والنظر الى العلاقات التي تساهم في اعادة التوازن في علاقاتك المهنية والاجتماعية تتصل تستفهم تعالج بهدوء ايام بناءة ومناسبة لتقوية كل انواع العلاقات تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الجوزاء الهوائي الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء فيقف الحظ الى جانبك وتبدو اكثر حزما وقدرة على اتخاذ القرار المناسب ولإحداث تغييرات في محيطك وعملك وعلاقاتك ودراستك وامتحاناتك وعلاماتك تكون الطموحات كبيرة وترغب في اتخاذ خطوات جريئة تحمل اليك انفراجاً ملموساً وتعاطفاً كبيراً وظروفاً استثنائية قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة. تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من السرطان فتصبح تحت الاضواء في اعمالك في عائلتك تكثر التحديات لذلك لاتنتظر معجزة تحصل بل حاول ان تقوم بمساعيك بنفسك وان تتحرك في كل اتجاه وتسعى الى ما هو افضل, حاذر من تراجع معنوي ومن بعض المحتالين وخيبات الامل يبقى على مواليد العشرية الثالثة الانتباه من تاثيرات المريخ التي تسبب المشاكل والحوادث.

عاطفياً: يشكل هذا الاسبوع نقطة تحول في حياتك العائلية فتطل على فترة اكثر وعدا ويكون التشويق كبير بحيث تخوض تجربة من نوع آخر تحمل اليك الانفعالات التي تحبها ويسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية ويوسع دائرة صداقاتك ويركز على شراكتك او علاقتك العاطفية التي تتناغم مع افكارك للعازب تصادف شخصا كنت على تواصل معه من بعيد وتحصل في حياتك تحولات سعيدة كخطوبة او زواج.

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