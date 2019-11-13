طبيبة نساء تحذر من الإفراط في استخدام الغسول المهبلي: يؤخر الحمل

كثيرًا ما تتساءل السيدات عن مدى الفائدة من استخدامهن للدش والغسول المهبلي للقضاء على الالتهابات والحكة، التي قد يتعرضن لها بين الحين والآخر وهل هو فعال أم أنه يزيد من الأمر.

وللرد على هذا الاستفسار، تقول الدكتور أماني عطية، طبيبة النساء، أن الغسول المهبلي يعمل على الإخلال بدرجة حموضة المهبل، وذلك يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة ما يزيد من فرص الإصابة بالالتهابات المهبلية والحكة المتكررة.

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وأضافت أن الاستخدام المتكرر للغسول بدون أي مبرر أو فطريات أو عدوى بهدف التطهير يعتبر سلاح يقلل من مناعة جدار المهبل.

وأكدت عطية لـ"الوطن"، أن تكرار استخدام الغسول المهبلي يؤثر على حدوث الحمل لأنه يوفر بيئة قد تتعارض مع ما يلائم الحيوان المنوي فتتسبب في قتله قبل الوصول لهدفه.

وقدمت طبيبة النساء، عدة نصائح على السيدات إتباعها لضمان نظافة المهبل، ومنها استخدام الماء الدافئ فقد لتنظيف المهبل بدلا من الصابون والغسول، بالإضافة لضرورة غسل المنطقة جيدًا من الداخل إلى الخارج لا العكس.

واستكملت: "لابد من الاهتمام بتجفيف المنطقة جيدًا بعد الانتهاء من تنظيفها كما يجب الابتعاد عن المناديل المعطرة"، بالإضافة لضرورة تغيير الملابس الداخلية يوميًا واستخدام القطنية منها والابتعاد عن الصناعية.