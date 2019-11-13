القومي للمرأة ينظم ورشة "مفاهيم النوع الاجتماعي وتوظيفها في المحتوى الإعلامي"

ينظم المجلس القومي للمرأة، الجمعة، ورشة العمل الثانية للإعلامين المعنيين بالتغطية الإعلامية لقضايا المرأة، بعنوان "مفاهيم النوع الاجتماعي وتوظيفها في المحتوى الإعلامي"، بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشيونال، وتستهدف عدداً من الصحفيات ومعدى برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.

تتضمن ورشة العمل عرض مدخل عن مفاهيم النوع الاجتماعي، والتعريف بمرصد المرأة المصرية وكيفية الاعتماد عليه للحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع المرأة المصرية، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وكيفية التعامل معها كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأي العام.

كما تناقش ورشة العمل أيضاً الخلل المعلوماتي في تناول قضايا العنف ضد المرأة، وأدوات التعامل مع المعنفات في أثناء اللقاءات الإعلامية "سواء تليفزيون أو راديو أو صحافة لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات، والإعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة".

ويحاضر خلال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين في موضوع ورشة العمل.