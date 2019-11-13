خطيبة هيثم أحمد زكي تستعين بالصبر والقرآن على وفاته: أشكو حزني إلى الله

حالة من الحزن والصدمة لا زالت تسيطر على إنجي سلامة، خطيبة الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بعد وفاته، الخميس الماضي، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، منشورا طويلا، كأول تعليق لها على خبر وفاته منذ أيام.

"انا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة اكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه اي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وانا بفكر نفسي قبلكم".. هكذا بدأت إنجي حديثها عن العمل من أجل زيادة حسنات هيثم في الدار الآخرة مستعينة بأيات من القرآن الكريم: "والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب، بس ربنا قال: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون". وتابعت: "يعني انا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر انه في الاخر ملوش غير ربنا وكلنا في الاخر رجعنله مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء".

إنجي استعانت بقصة سيدنا يعقوب حينما فقد ابنه سيدنا يوسف، بعدما أقنعه أبناءه بأنه أكله الذئب، قائلة: "سيدنا يعقوب لما قالوله ان ابنه سيدنا يوسف توفي قال: (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون)، الصبر الجميل مش معناه ان مفيش حزن هو كان حزين جدا على يوسف واخوه، بس يكون فيه رضا، في ناس وقت البلاء ممكن تقول ليه يا رب عملت فيا كده او اشمعنى انا ويقول انا صابر بس ده مش معنى الصبر اني اكون معترضة على قضاء الله".

ووجهت إنجي رسالة للمتابعين عبر منشورها، قائلة: "دايما خلي شكوتك لله واتكلم معاه من قلبك ربنا سميع قريب ودود مجيب زي ما سيدنا يعقوب قال كمان ( إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون )، اي ابتلاء انت بتعدي بيه دلوقتي ليه اخر وليه جزاء وهتشوف جزاء الصبر ده في الدنيا والاخره بس خليك راضي بقضاء الله ربنا قال: ( سيجعل الله بعد عسر يسرا) ده وعد".

"وقت البلاء ممكن تلاقي ناس كتير حواليك ربنا بعتهوملك يهونوا عليك لكن مفيش حد في ايده حاجة بجد غير الله ومحدش هيبقى حاسس بوجعك غيره"، بهذه العبارة واصلت إنجي حديثها، مستعينة بأيات من القرآن الكريم، قائلةً: "ليس لها من دون الله كاشفة، واستعانت بأية قرآنية أخرى تصف ما بداخلها من آلم، أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء".

واختتمت خطيبة الفنان الراحل كلامها خلال منشورها: "اي حد اتغير بسبب هيثم أو أثر فيه يا ريت ياخد نيه ان أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم وادعوله دايما ويارب يجمعنا بكل احبابنا في الفردوس الاعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.