رولا خلف.. أول عربية تتولى رئاسة تحرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية

في سابقة هي الأولى من نوعها، اختيرت الصحفية اللبنانية البريطانية رولا خلف، رئيسة لتحرير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب منذ تأسيس الصحيفة قبل أكثر من 130 عاما، وذلك خلفا لليونيل باربر الذي يترك منصبه في يناير المقبل.

وقبل 24 عاما، انضمت رولا خلف لصحيفة "فايننشال تايمز"، وشغلت مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط.

بدأت رولا حياتها الصحفية الحاملة لشهادة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا بنيويورك، من خلال مجلة "فوربس" في نيويورك ولمدة أربعة أعوام، ثم انضمت إلى صحيفة فايننشال تايمز والتي تعد من أهم الصحف الاقتصادية في العالم، في عام 1995.

وعملت رولا خلف مراسلة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قبل أن تتولى منصب نائب رئيس التحرير في عام 2016.

سعت رولا خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.

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وتعد خلف من أوائل من وجه انتقادات في تقاريرها في مجلة فوربس، لجوردان بيلفورت، سمسار البورصة الذي دار حوله فيلم The Wolf of Wall Street، من بطولة ليوناردو دي كابريو وإخراج مارتن سكورسيزي، حول قصة حياته، وقام بدور رولا خلف في الفيلم الممثلة ساندرا نيلسون.

فازت خلف بجائزة "السلام عبر الإعلام" عام 2009 ضمن جوائز الإعلام الدولي اعترافا بمستوياتها العالية في التقرير وجودة تحليلها للأخبار.

فازت في 2013 مع زملائها من فاينانشال تايمز أبيجيل فيلدينج-سميث وكاميلا هال وسيميون كير بجائزة رابطة الصحافة الخارجية لأفضل قصة بارزة بالعام عن "قطر: من إمارة إلى إمبراطورية."

يذكر أن أصحاب صحيفة فايننشال المملوكة لشركة "نيكي" اليابانية، قاموا بتقييم عدد من المرشحين وتفوقت خلف على بقية المرشحين، ولذلك قال مدير الشركة تسونيو كيتا: "لدي كل الثقة (بخلف) وأنها ستواصل مهمة "فايننشال تايمز" في تقديم صحافة نوعية بدون خوف وبدون محاباة وتلهم وتقود الفريق المكون من المواهب الصحافية العالية".

وبذلك ستنضم رولا التي ولدت في لبنان إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير صحيفة الجارديان لتكون ضمن قلة من النساء يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى في بريطانيا.