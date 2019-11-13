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بكلمات رومانسية وصور جديدة شارك الممثل أوس أوس جمهوره ومتابعيه بلحظات قضاها مع زوجته، وذلك احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "أوس أوس"، في تعليقه على الصور، "العالم لا يعني شيئًا بدونها، هي مش بس زوجتي هي بنتي، أمي، حبيبتي، رفيقتي، هي كل شيء، عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة لطيفة، رائعة، شفتها في حياتي، أحبك حبيبتي أكثر مما تتخيلي".
جمهور ومتابعي أوس أوس تفاعلوا معه عبر الإعجابات والتعليقات، وهنئوا زوجته بعيد ميلادها، حيث جاء في التعليقات، "كل سنة وهي طيبة، ربنا يخليكوا لبعض"، و"ربنا يسعدكوا".
زواج أوس أوس
كان الممثل أوس أوس تزوج من رويدا في عام 2016، حيث التقيا بسبب أصدقائهما المشتركين، وكانت رويدا تحضر عروض مسرح مصر، قبل أن تلتقي بـ أوس أوس، وتحدث بيهما صداقة تطورت إلى حب، وأنجب منها أوس أوس نجلهما، وقالت عنه رويدا إنه رومانسيا، ويساعدها دوما في أعمال المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. "أوس أوس" يتغزل في زوجته احتفالا بعيد ميلادها: بحبك أكتر مما تتخيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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