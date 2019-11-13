سميرة سعيد.. ستّينيّة تتحوّل لأيقونة موضة بروح الشّباب! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خطفت المغنيّة المغربيّة سميرة سعيد الأضواء في برنامج "ذا فويس" بروحها الشّبابيّة في إطلالاتها وتصرّفاتها، لتردّ بذلك على كلّ من شكّك بعدم قدرتها على مجابهة زملائها الثلاثة في لجنة التحكيم: أحلام، راغب علامة، محمد حماقي.

وأطلّت الفنانة البالغة من العمر 61 عامًا خلال حلقات "ذا فويس" بأناقة شبابيّة ذات طابع "كاجوال" وعصريّة دون أنْ تفقد شيئًا من أنوثتها، فعلّق العديد من متابعي البرنامج أنّها والفنانة أحلام لا تتنافسان فقط على اختيار المشاركين، بل على إطلالاتهما، بعدما نجحت كلّ واحدة منهما على اختيار الأزياء.

ويقف في كواليس إطلالات سميرة سعيد فريق محترف رسم منها شخصيّة شبابيّة عصريّة مكوّن من خبير المظهر سيدريك حداد، ومصفّف الشّعر جو رعد، وخبير المكياج بول كوستانتينيان، جعلوها بإطلالاتها الجديدة أيقونة موضة تلهم النساء في كلّ الأعمار بحسب ردود الفعل.

وانتقت الديفا المغربيّة في الحلقات التجريبية للبرنامج إطلالة "كاجوال" مكوّنة من بنطلون دنيم و"تي شيرت" قطنيّة بيضاء نسّقتها مع سترة "بلايزر" سوداء ومجوهرات من Sylvie Saliba. وحافظت على نعومة ماكياجها، كما اعتمدت تسريحة عصريّة تماشيًا مع هذه الإطلالة.

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ولأنّ اللّون الأحمر من الألوان المفضّلة لها، فلم تنسَه في إحدى إطلالاتها، وقد ارتدته في إحدى حلقات "ذا فويس" بشكل ثوب ذي قصّة عصريّة من Carolina Herrera ونسّقته مع حذاء "بوتس" باللون الأسود ومجوهرات عصريّة من "Aziz&Walid Mouzannar". وأكمّلت إطلالتها بتسريحة "شينيون" واختارت ماكياجها بألوان الرّماديّ والأحمر.

كما حرصت على الظهور بإطلالة جلدية مرتدية بنطلونًا من اللون الأسود، ونسّقته مع قميص أبيض كلاسيكيّ ارتدته بطريقة مبتكرة. فيما حملت أزياؤها توقيع Another Store، وقد ارتدت معها حذاء "بوتس" جلديّ، وحافظت على بساطة تسريحتها المنسدلة وماكياجها من الألوان الترابيّة.

واعتمدت سميرة سعيد أيضًا الأزياء المونوكوميّة المطبّعة مرتدية ثوبًا قصيرًا بلوني الأسود والأبيض من "Balmain" نسّقته مع سوار مبتكر، وترافقت إطلالتها مع تسريحة الشّعر المجعّد ذات المظهر المبلّل وماكياج ناعم زيّنه الأحمر على الشّفاه.

وواكبت الفنانة إطلالاتها الشّبابيّة من "Viktor and Rolf" عبارة عن تنورة جلديّة حمراء نسّقتها مع قميص أبيض ذي قصّة كلاسيكيّة وتفاصيل مبتكرة. وقد ترافقت إطلالتها مع حذاء عالي السّاق باللون الأحمر، وتسريحة مرفوعة من الأمام ومنسدلة من الخلف، أما ماكياجها فتزيّن بالآيلاينر الأسود والشّفاه الحمراء.