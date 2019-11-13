طريقة عمل صوص الجبن الشيدر

يلائم صوص الجبن الشيدر البطاطس المقلية، كما يلائم المقرمشات ووضعه على المكرونة كذلك يعد خيارا لذيذا، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة لعمل صوص الجبن الشيدر في البيت. المقادير 2 كوب جبن شيدر أحمر مبشور. كوب جبن شيدر أصفر مبشور. كوب جبن فلمنك مبشور. كوب جبن موتزاريلا مبشور. 2 ملعقة كبيرة نشا. 2 كوب كريمة. Advertisements ملعقة كبيرة زبد. طريقة التحضير تخلط الكريمة مع النشا على البارد. توضع الكريمة على النار وتقلب حتى تسخن. يضاف الجبن الشيدر ويقلب الخليط. تضاف الموتزاريلا حتى تسيح. يضاف الزبد على صوص الجبن حسب الرغبة. يقدم ساخنا، ويجب تجنب تركه حيث يغلظ قوامه.

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