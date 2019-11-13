يعبتر العدس البنيّ من البقوليات المنتشرة بشكلٍ كبير في جميع أنحاء العالم، ويحتوي على العديد من العناصدر الغذائية ذات القيم العالية المفيدة للجسم. إليك طريقة عمل سلطة العدس البني، على طريقة الشيف غادة جميل. مقادير سلطة عدس بني عدس بني مسلوق طماطم خيار جزر فلفل ألوان بصل أحمر Advertisements زيت زيتون خل بلسمي ليمون زعتر مجفف ملح وفلفل طريقة تحضير سلطة عدس بني - تخلط جميع المقادير - وتقدم باردة

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