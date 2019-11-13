كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:43 صباحاً - الشعر الجاف لا يمتص أو يحتفظ بالرطوبة الكافية للحفاظ على مظهره اللامع والحيوي، فيبدو باهتاً وهشاً، خصوصاً خلال الشتاء، حيث تؤدي الأجواء الباردة الى زيادة جفاف الشعر وفقدانه صحته ومظهره الأنيق.



لذلك، سنقدم لك في ما يلي، طريقة عمل مرطب للشعر الجاف، سريعة وفعالة ومضمونة النتائج.



الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية



يُعتبر زيت الزيتون أحد أشهر العلاجات المنزلية للشعر الجاف، وهذا ينطبق أيضاً على العديد من الزيوت الطبيعية، من بينها: زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، زيت الخروع، زيت اللوز وزيت الذرة. فهي كلها غنية بالفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في تغليف الطبقة الخارجية للشعر، مما يحافظ على الرطوبة داخلها وإصلاح الضرر. يكفي أن تقومي بتسخين نصف كوف من أحد هذه الزيوت بحيث يصبح دافئاً، وتدليك شعرك به بلطف لبضع دقائق. من ثم، لفي شعرك بمنشفة دافئة، واتركيه لمدة 30 الى 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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الزبدة

الزبدة



تعالج الزبدة الشعر الجاف والهش، حيث تمنحه الرطوبة اللازمة وتعيد إليه اللمعان والحيوية، وهي تعد أحد العلاجات المنزلية الأكثر سهولة وفعالية لـ ترطيب الشعر الجاف. قومي بتذويب كمية كافة من الزبدة، بحيث تكفي لطول شعرك، وحين تبرد قليلاً طبقيها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك الشعر قليلاً. من ثم، غطي شعرك بغطاء استحمام واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.



الجيلاتين



الجيلاتين العادي هو مصدر جيد للبروتين الذي يحتاج إليه الشعر ليبقى صحياً وناعماً وذا مظهر لامع. ولكي تتخلصي من مشكلة الشعر الجاف وترطيبه بالشكل اللازم، قومي بخلط ملعقة كبيرة من الجيلاتين وكوب من الماء الدافئ. انتظري خمس دقائق، من ثم أضيفي الى الخليط ملعقة صغيرة من خل التفاح وست قطرات من أي زيت عطري. اخلطي المكونات جيداً وطبقيها على كامل شعرك واتركيها لمدة 10 دقائق. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ جيداً.



الأفوكادو

الأفوكادو



الأفوكادو غني جداً بالفيتامين A و E، والدهون المشبعة والمعادن التي تغذي الشعر الجاف والتالف، مما يساعد في ترطيبه وتقويته. لذلك، اهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو واخلطيها مع بيضة واحدة. من ثم، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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