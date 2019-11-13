ماسك الرز والماء لشعر صحيّ وطويل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:43 صباحاً - صحة الشعر والعناية بالبشرة أمران ضروريان لكل إمرأة تُعنى بجمالها. نصائح كثيرة نراها خلال تصفحّنا الإنترنت ومواقع التواصل، لكن العودة إلى خبراء في الجلد والشعر ضروري لحسم الأمور؛ دراسة جديدة توصّل إليها خبراء تفيد أنّ الرز يساعد على تقوية الشعر.

بحسب Medical NewsToday ، حافظت النساء اليابانيات القديمات على صحة شعرهن عن طريق الإستحمام في ماء الأرز. اليوم، نساء اليايان اللواتي يعشن في قرية هوانغلو في الصين يعتبرن أنّ ماء الأرزهو السبب وراء شعرهن الطويل. وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي على أهمية مياه الأرز، يعتقد إختصاصي الأمراض الجلدية نيل ساديك، من شركة Sadick Dermatology، أنّه يمكن أن تساعد الشعرعلى أن يبدو صحياً أكثر.. وقال: بروتينات الأرز يمكن أن تقوّي خيوط الشعر. الرز يحتوي على الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات التي يمكن أن تحفظ فروة الرأس للحفاظ على بصيلات صحية.

الرز يساعد على تقوية الشعر

إذا كنتِ تشعرين بالفضول وتريدين أن تجرّبي هذا التكنيك، إليكِ طريقة صنع ماء الأرز لشعرك، وهذه الطريقة هي واحدة من أكثر علاجات التجميل البسيطة التي يتم خلطها في مطبخك:

ماء الأرز من الأرز والماء

ماسك الرز والماء بنصف ساعة

قد نعتقد أنّ ماء الأرز هو نفسه الماء عند طهيه مع الرزالأبيض، إلاّ أنّ ماء الأرز لشعرك يختلف إختلافًا كبيرًا عن الأرز للأكل، حيث لا توجد حاجة فعليّة لطهيه، وبدلاً من إضافة كوب واحد من الأرز لكل كوبين من الماء، أضيفي ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من الأرز إلى كوبين من الماء.

الخطوة التالية هي خلط الأرز والماء ونقعهما لمدة 30 دقيقة على الأقل. عليكِ الإنتظار حتى يتحوّل الماء إلى لون أبيض غامق، مما يتيح لكِ التأكد أنّه اصبح جاهزًا. يمكنكِ تحقيق نتائج أفضل لماء الأرز إذا سمحتِ بتخمّر الماء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام . إذا اخترت هذه الطريقة، من الضروري أن تأخذي بنصيحة :YouTuber Lana Summers حول إضافة قشور الحمضيات لتجنّب أي رائحة كريهة.

نصائح على الهامش لشعر صحيّ:

انتبهي لمكونات الشامبو



_حافظي دائمًا على نظافة شعرك. ليس فقط لأسباب تتعلّق بالنظافة العامة، ولكن الشعر المتّسخ يبدو هزيلاً. خبراء في الشعر يأكدون أنّه كل ما ظهر الشعر دهنيًا، كلّ ما بدا نحيفًا، وهم يوصون بغسل الشعر كل يوم، خاصة إذا كنتِ تبحثين عن سماكة، فمن الأفضل أن تغسلي يوميًا أو بانتظام قدر الإمكان.

_ لشعر صحيّ، من الضروري التحقّق من المواد التي يتعرّض لها شعرك. عليكِ بالإنتباه إلى مكوّنات أي كريم أو حتى شامبو أو بلسم. إبتعدي عن المواد الإصطناعية القاسية على الشعر.

_ كثيراً ما نقوم بغسل الشعر بطريقة خاطئة، إذ ليس من السهل غسل رأس بشعر متشابك، لذلك معظمنا ينظّفه أو يمشّطه قبل الغسيل. ولكن بحسب فرناندو سالاس، مؤسس "White Sands hair care line"، فإن تمشيط شعرك بشكل غير صحيح يمكن أن يلحق به ضرراً. لقد تعلّمنا أنّ نستخدم الفرشاة لتمشيط شعرنا من أعلى إلى أسفل، لكن سالاس يقول إنّ هذه الطريقة ليست في الحقيقة الطريقة صحيحة، وهو يقترح تمشيط الشعر من الأطراف حتى فروة الرأس.

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