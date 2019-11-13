الامارات | «سيمفونية» في حديقة أم الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمفونية» في حديقة أم الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف حديقة أم الإمارات حفل «سيمفونية في الحديقة» في 23 الجاري، ضمن فعاليات المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي». وتتضمن الفعّالية برنامجاً حافلاً بالعروض الموسيقية المتنوّعة من العالم، إذ سيستمتع الضيوف بأنغام كلاسيكية وتقليدية لفرق أوركسترا عالمية، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية المتنوّعة. وتأتي مبادرة «لحظات أبوظبي»، التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، بهدف تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تضفي أجواءً عائلية تجسّد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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