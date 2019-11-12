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الامارات | "ميني كوبر" تكشف عن أيقونتها الجديدة.. الأقوى والأسرع

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ميونخ - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شركة ميني كشف النقاب عن أيقونتها John Cooper Works GP الجديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات في الفترة من 22 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 3000 نسخة فقط، تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة لترين وبقوة 225 كيلووات/306 حصان، وهو ما يمنحها لقب الأقوى والأسرع بين موديلات ميني الحاصلة على رخصة القيادة على الطرق العادية.

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ويمتاز المظهر الخارجي للسيارة ثنائية المقاعد من خلال الجناح الخلفي الضخم وغطاء حيز المحرك المصنوع من ألياف الكربون والمدمج به قبة القوة وفتحات تهوية ومبيت العجلات مفتول العضلات.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة الجديدة نحو 45 ألف يورو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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