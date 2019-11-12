"50 واحد بيخدمها".. أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو: شكلي حلو؟

وقف أحدهم يعطر فستانها، بينما وقفت أخرى تضع بودرة المكياج على يدها، أما الثالثة فاهتمت بتنسيق شعرها، إضافة إلى عدد من الشباب يقف وراءها، كل هؤلاء مهمتهم أن تخرج الفنانة أحلام في أفضل حالاتها في حلقات برنامج "ذا فويس".

وقفت "أحلام" مسالمة واضعة ثقتها في هؤلاء الذين يهتمون باللوك النهائي قبل أن تخرج للجمهور، ورغم ذلك كان عليها أن تتأكد بأن الأمور صارت على ما يرام، فتساءلت: "حلو شكلي؟"، موثقة هذه اللحظات في مقطع مصور نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

وربما لم تعلم أحلام أن هذا المقطع سيثير هذا الكم من الجدل حولها، بين من تمنوا أن يصبحوا في نفس ثرائها، ومن انتقد وجود هذا الكم من الأشخاص حولها.

عاصفة انتقادات ضد أحلام

فيديو أحلام انتشر بشدة عبر تويتر، حيث تعدت نسبة مشاهدته الملايين، بالإضافة إلى التعليقات والتي كان من بينها، "هذا لڤل الثراء الي ابي اوصل له"، و"ايه ده 50 واحد بيساعدها ليه"، و"أحس أني الوحيده الي ما أبغى أصير كذا غنية، حياتهم كلها تتمحور حول أشياء تافهه لدرجة تنسيهم أساس الحياة الإزياء الموضه الغناء ومو حاسيين بالطبقات الثانيه من المجتمع إلى حولهم، اسعوا لمصلحة الأرامل والمطلقات.. لا تكون ذكراك لا تعدوا عن كونك مغنية".