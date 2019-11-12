بوما تتعاون مع أجمل عارضة لإطلاق مجموعة حصرية من الملابس الرياضية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاونت ماركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة "بوما" مؤخرًا مع عارضة الأزياء البرازيلية الجميلة أدريانا ليما لإطلاق مجموعة حصرية من القطع الرياضية مستوحاة من ستايل الشارع ورياضة الملاكمة المفضلة لدى أدريانا.

وتضم المجموعة العديد من القطع والإكسسوارات لكلا الجنسين مثل الجوارب العالية حتى الركبة، وقفازات التدريب، والصدريات الرياضية والجوارب الطويلة، إلى جانب تشكيلة الأحذية الرياضية المريحة والمميزة والتي يمكنك ارتداؤها إلى صالة الألعاب الرياضية أو مع إطلالاتك اليومية الكاجوال، والقطع الرياضية كالبناطيل والبلوزات والتوبات منها ذات الألوان الأحادية وأخرى مزينة برسومات غرافيكية جريئة بألوان مميزة.

واستعرضت ليما قطع المجموعة بشكل رائع في جلسة تصوير، حيث يمكن رؤيتها وهي ترتدي سترة رياضية قصيرة باللون الكريمي مع بنطلون رياضي باللون الرمادي وزوج من الأحذية الرياضية بنفس الظل الرمادي والأسود.

واعترفت العارضة البرازيلية بعشقها الدائم لرياضة الملاكمة، مؤكدة أنها تمارسها منذ أكثر من 18 عامًا، وأنها تدربت أيضًا بشكل يومي تقريبًا في مركز هاي برفورمنس في نيويورك مع المدرب الشهير مايكل أولاجيد جونيور (ملاكم محترف سابق في فترة الثمانينيات).

وأثناء تعليقها على تعاونها، قالت ليما: "حصولي على مجموعتي الخاصة كان بمثابة حلم تحقق، لقد كانت شراكتي مع بوما ناجحة للغاية، ليس فقط لأنني الوجه الإعلاني للعديد من حملاتهم الإعلانية، ولكن أيضًا لإطلاق حملتي الخاصة. وأضافت: " وقد اخترت رياضة الملاكمة كمصدر إلهام لي؛ لأن هذه الرياضة كانت ولا تزال شغفي."

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وتتراوح أسعار قطع المجموعة بين 25 دولارًا و130 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة حاليًا للشراء في متجر بوما الإلكتروني.

يذكر أن أدريانا هي من أشهر عارضات فيكتوريا سيكريت، وفي عام 2017، تم تصنيفها كواحدة من أكثر العارضات مشاركة في عروض علامة اللانجري، ومن أشهر السوبر موديل في القرن الحالي، حيث تقدر ثروتها بـ 30 مليون يورو.

وعملت في الماضي كوجه إعلاني وسفيرة للعلامة التجارية لشركة الملابس الإسبانية Desigual و Calzedonia والعلامة التجارية Sportmax الإيطالية، أما حاليًا فهي الوجه الإعلاني لعلامة المجوهرات الفاخرة بوما، والعلامة الرياضية العملاقة بوما.