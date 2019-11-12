الامارات | تأخر طائرة 12 ساعة بسبب جرذ في قمرة القيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر طائرة 12 ساعة بسبب جرذ في قمرة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إخبارية ومسؤولون اليوم، أن رحلة جوية محلية في الهند تأخرت قرابة 12 ساعة بعد رصد جرذ يتجول في الطائرة، بحسب وكالة الانباء الألمانية" د ب أ".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن طائرة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، من طراز (AI-952) كانت تستعد للإقلاع من مدينة حيدر أباد جنوبي الهند إلى فيشاكاباتنام، وهي مدينة ساحلية، في وقت مبكر يوم الأحد، عندما شوهد الكائن القارض وهو يدور في قمرة القيادة.

وذكر التقرير أن الركاب البائسين أجبروا على البقاء في مطار حيدر أباد طوال اليوم حتى تمكن موظفو شركة الطيران من التخلص من الجرذ.وأكد مسؤول في شركة الطيران أنه يجري التحقيق بشأنه، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

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واستمر الركاب في رحلتهم فقط بعد قيام الموظفين بعملية تبخير لتطهير الطائرة والبحث عن أي أضرار محتمل أن يكون الجرذ قد أحدثها.

وأشار التقرير إلى أن مشاهد مزعجة وقعت في المطار، حيث تابع الركاب الغاضبون مع موظفي شركة الطيران لمعرفة متى تنطلق رحلتهم.ولجأ العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتسلية أو التعبير عن غضبهم من الحادث.

ويتم الإبلاغ عن وجود الجرذان على متن الطائرات من حين لآخر، ويعتقد أنها تدخل الطائرة بشكل متكرر خلال توصيل الطعام. وفي عام 2017، تم تأجيل رحلة طيران من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو لشركة إير إنديا بعد العثور على أحد القوارض على متن الطائرة أثناء تحركها على المدرج قبل الإقلاع.