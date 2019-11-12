الأخت والصديقة الحبيبة.. مواقف الدعم بين فجر السعيد وأحلام

"الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت.. شكراً أحلام".. جزء من كلمات نشرتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على صورتها وهي في غيبوبة، بينما تجلس بجوارها صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، التي حرصت على البقاء بجوارها ومساندتها في الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تعرضت لأزمة صحية حرجة أدخلتها الغيبوبة واستدعت سفرها للعلاج في فرنسا، وحينما استعادت صحتها، تحدثت عن الدعم الذي وجدته من الفنانة الإماراتية أحلام، كانت أولها خلال مداخلة تليفونية أجرتها مع برنامج"هنا الكويت"، المذاع على قناة"سكوب"، حيث قالت: "أحلام انتي حته من قلبي بهرتيني بوفائك".

فعلاقة صداقة قائمة على الود والدعم، تجمع الإعلامية الكويتية والمطربة الإماراتية أحلام، ظهرت في مواقف كثيرة عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي، ويرصد "هن" أبرز المواقف بينهن.

أحلام تحظر أصالة على تويتر

بدأ المشهد من رسالة مؤثرة كتبتها الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تطلب الدعاء للأخيرة وتتمنى لها الشفاء، كانت لافتة طيبة منها لإنهاء هذا الخلاف، الأمر الذي شهدت عليه الفنانة "أحلام" الذي كان تعليقها على المنشور، بمثابة حمامة سلام، لعودة العلاقات بين أصالة والسعيد من جديد.

وردت الفنانة أحلام، على منشور "أصالة"، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا اقوله لـ فجر عنك، إنتي ما في أطيب منك، وأصيلة، وهذا سبب حبي ليكي".

قام العديد من جمهور أصالة بمعاتبتها عقب نشرها دعاء لـ"فجر"، بسبب الخلافات الكبيرة الناشبة بينهم، فعلقت أحدهما: "من قلبك يا أصالة سامحتيها يعني، وهي بهدلت فيك بهدلة وما بتحبك"، وأضافت الأخيرة: "معروفة بأخلاقك وتسامحك الله يشفيها شفاء لا يغادر سقما"، وتابعت الأخرى: "إن شاء الله بس تلم لسانها عن الناس وتنشغل بنفسها أفضل".

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ربما غضبت أحلام من تعليقات جمهور أصالة، الأمر الذي دفعها لحذف تعليقها السابق، حتى بات الجمهور يسألها عن السبب، لتؤكد غضبها منهم بطريقتها الخاصة.

وقامت الفنانة الإماراتية بحذف أصالة من تويتر، بعد مشاداتها مع جمهور الأخيرة، حيث سألتها إحدى المُعلقات قائلة: "ليش مستحي تعليقك من بوست أصالة؟".

لترد أحلام: "ومطربتكم بلوك، يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة".

وتابعت: "ومسحت البوست لاني تحسفت إني أصلاً كتبته ما أدري إن الحقد واصله مراحلها الأخيرة عرفتي ليش يا حثالة، وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله.. حيوانات".

كاتبة ترفع لها القبعات

"الجبارة المحنكة إعلاميا وسياسيا، وكاتبة تُرفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء أشعر بالفخر أني عرفتها في يوم من الأيام، أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي، أشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبة أنا انتظر"، بهذه الكلمات والعبارات واصلت المطربة أحلام تقديم الدعم للإعلامية، وذلك خلال 5 أغسطس من العام الحالي.

وانهالت التعليقات من متابعيها على المنشور حيث علق أحدهم: "الله يشفيها وترجع بالسلامة"، وقالت أخرى: "يا رب ترجع بالسلامة ويديم صداقتكم".