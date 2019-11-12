تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافته كتب عليها عبارات رومانسية وضعتها زوجه لزوجها بشارع شريف دائرة قسم ثان سوهاج لكن الزوجة لم تفصح عن اسم زوجها مكتفيه بالكشف عن اسمها فقط وأنها تدعى رانيا.
اللافتة الرومانسية الكبيرة تعتبر هي الأولى من نوعها في سوهاج، وأثارت ردود أفعال كبيرة من أبناء سوهاج فمنهم من اعتبر أنها منافية للذوق العام وتجاوز الحدود وخاصة في مجتمع الصعيد، ومنهم من اعتبر أنها تعبير صادق عن مشاعر جميلة، فيما تساءل آخرون من تكون رانيا ومن هو زوجها.
وكتبت رانيا على اللافتة: "استثنائي الوحيد ألجا إليك دائما في فرحي وحزنى، ولا أعرف السبب ولكن أشعر أنك راحتي واستثنائي في كل شيء، لا تشملك قوانين.. لك قانونك الخاص، استثنائي الرائع أنت ولا شيء يضاهيك.. أنت صدفتي الجميلة.. كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر في أحد شوارع سوهاج.. لافته رومانسية من رانيا لزوجها: أنت صدفتي الجميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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